IRIB: после удара Израиля по жилому дому в Тегеране погибли 60 человек

В результате удара Израиля по жилому дому в иранской столице Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. Тела десяти погибших до сих пор находятся под завалами. Некоторые из них — шестимесячные и девятимесячные младенцы, сообщила корреспондент телеканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Обрушился 14-этажный жилой комплекс «Шахид Чамрант». Часть ЖК разрушена полностью; здание высотностью ниже получило повреждения, но не обрушилось. В репортаже IRIB показана работа экскаватора и машины с отбойным молотком. Они помогают убрать крупные куски железобетона.

ЖК «Шахид Чамрант» расположен в Шемиране — самом северном районе Тегерана. Этот район считается одним из наиболее дорогих и престижных. Здесь расположено большинство иностранных посольств.