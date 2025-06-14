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Коммерсантъ FM
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IRIB: после удара Израиля по жилому дому в Тегеране погибли 60 человек

В результате удара Израиля по жилому дому в иранской столице Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. Тела десяти погибших до сих пор находятся под завалами. Некоторые из них — шестимесячные и девятимесячные младенцы, сообщила корреспондент телеканала.

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Обрушился 14-этажный жилой комплекс «Шахид Чамрант». Часть ЖК разрушена полностью; здание высотностью ниже получило повреждения, но не обрушилось. В репортаже IRIB показана работа экскаватора и машины с отбойным молотком. Они помогают убрать крупные куски железобетона.

ЖК «Шахид Чамрант» расположен в Шемиране — самом северном районе Тегерана. Этот район считается одним из наиболее дорогих и престижных. Здесь расположено большинство иностранных посольств.

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