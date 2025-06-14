Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦАХАЛ сообщил об убийстве девяти ключевых ученых-ядерщиков в Иране

Армия обороны Израиля сообщила об убийстве в Иране девяти ключевых ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием ядерной программы. Все убитые, как сообщила израильская сторона, занимали важное место в иранском ядерном проекте и обладали десятилетиями накопленного опыта в разработке ядерного оружия.

ЦАХАЛ привел имена и фамилии убитых ученых:

  • Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Мохаммад Махди Техранши — физик;
  • Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;
  • Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;
  • Амир Хасан Фахахи — физик;
  • Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт в области физики реакторов;
  • Мансур Асгари — физик;
  • Ахмад Реза Золфагари Дарьяни — эксперт в области ядерной инженерии;
  • Али Бахуи Катирими — эксперт в области механики.

В сообщении ЦАХАЛа говорится, что они сыграли ключевую роль на пути Ирана к получению ядерного оружия. Их убийство, как отметили в армии Израиля, стало возможным благодаря точным разведенным, собранным израильской разведкой. По этим данным 13 июня работали израильские ВВС, отметили в ЦАХАЛе.

Новости компаний Все