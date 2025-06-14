ЦАХАЛ сообщил об убийстве девяти ключевых ученых-ядерщиков в Иране

Армия обороны Израиля сообщила об убийстве в Иране девяти ключевых ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием ядерной программы. Все убитые, как сообщила израильская сторона, занимали важное место в иранском ядерном проекте и обладали десятилетиями накопленного опыта в разработке ядерного оружия.

ЦАХАЛ привел имена и фамилии убитых ученых:

Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;

Мохаммад Махди Техранши — физик;

Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;

Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;

Амир Хасан Фахахи — физик;

Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт в области физики реакторов;

Мансур Асгари — физик;

Ахмад Реза Золфагари Дарьяни — эксперт в области ядерной инженерии;

Али Бахуи Катирими — эксперт в области механики.

В сообщении ЦАХАЛа говорится, что они сыграли ключевую роль на пути Ирана к получению ядерного оружия. Их убийство, как отметили в армии Израиля, стало возможным благодаря точным разведенным, собранным израильской разведкой. По этим данным 13 июня работали израильские ВВС, отметили в ЦАХАЛе.