ЦАХАЛ сообщил об убийстве девяти ключевых ученых-ядерщиков в Иране
Армия обороны Израиля сообщила об убийстве в Иране девяти ключевых ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием ядерной программы. Все убитые, как сообщила израильская сторона, занимали важное место в иранском ядерном проекте и обладали десятилетиями накопленного опыта в разработке ядерного оружия.
ЦАХАЛ привел имена и фамилии убитых ученых:
- Ферейдун Аббаси — эксперт в области ядерной инженерии;
- Мохаммад Махди Техранши — физик;
- Акбар Моталеби Заде — эксперт в области химической инженерии;
- Саид Барджи — эксперт в области материаловедения;
- Амир Хасан Фахахи — физик;
- Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт в области физики реакторов;
- Мансур Асгари — физик;
- Ахмад Реза Золфагари Дарьяни — эксперт в области ядерной инженерии;
- Али Бахуи Катирими — эксперт в области механики.
В сообщении ЦАХАЛа говорится, что они сыграли ключевую роль на пути Ирана к получению ядерного оружия. Их убийство, как отметили в армии Израиля, стало возможным благодаря точным разведенным, собранным израильской разведкой. По этим данным 13 июня работали израильские ВВС, отметили в ЦАХАЛе.