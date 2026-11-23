Полет продлился около трех часов. Системы самолета отработали безотказно. Полетное задание выполнено полностью. «Отдельно поздравим с этим событием командира воздушного судна — им впервые стал летчик-испытатель Иркутского авиазавода Дамир Шайхутдинов»,— сообщается в пресс-релизе.