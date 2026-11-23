Второй серийный МС-21 впервые совершил полет
Второй серийный самолет МС-21 совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).
Полет продлился около трех часов. Системы самолета отработали безотказно. Полетное задание выполнено полностью. «Отдельно поздравим с этим событием командира воздушного судна — им впервые стал летчик-испытатель Иркутского авиазавода Дамир Шайхутдинов»,— сообщается в пресс-релизе.
МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, вмещающий 163–211 пассажиров. В ноябре «Ростех» сообщал, что МС-21 выполнил более 60% полетов по программе сертификации. Крупнейший заказчик самолетов — «Аэрофлот». Группа уже заказала более 100 МС-21.