Вучич рассказал о полученных угрозах убийством
Бывший президент Сербии, глава парламентской фракции оппозиционной Сербской прогрессивной партии Александар Вучич сообщил, что получил «от преступных группировок» угрозы убийством. Он уточнил, что не обращался в полицию по этому поводу.
«Я получил, как бы сказать, четкое и недвусмысленное сообщение о том, что меня ликвидируют»,— сказал Александар Вучич в эфире телеканала Pink (цитата по Politika). По его словам, ему по этому поводу «не к кому обращаться, так как полиции не существует».
Александр Вучич занимал пост президента Сербии с июня 2017 года. Срок его полномочий должен был истечь весной 2027 года. 27 сентября он ушел в отставку.