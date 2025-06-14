JPost: до 70 выросло число пострадавших в результате атаки Ирана на Израиль

Четыре человека погибли и как минимум 70 пострадали в результате ракетных ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на службу скорой помощи.

Как сообщает газета, один человек был убит, еще 19 ранены в результате прямого попадания ракеты в жилые дома в центральной части Израиля утром 14 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

В ответ на атаку Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана вечером 13 июня провели операцию под названием «Правдивое обещание 3». В основном ответные действия Ирана сводились к массовым запускам ракет.

Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ».