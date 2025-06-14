CNN: Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналисткой CNN Даной Баш заявил, что представители Ирана, участвовавшие в переговорах с США по ядерной сделке, были убиты в результате военной операции Израиля.

Госпожа Баш рассказала, что в телефонном разговоре Дональд Трамп назвал погибших переговорщиков «сторонниками жесткой линии».

Журналистка попросила президента США уточнить, были ли переговорщики убиты в результате действий Израиля, на что он ответил: «они не умерли от гриппа, они не умерли от коронавируса».

Господин Трамп также оценил действия Израиля как «очень успешные». По словам Даны Баш, он также поддержал меры, принятые израильским правительством.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Последствия ответного удара Ирана по Израилю — в фотогарелее «Ъ».