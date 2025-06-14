ВС Ирана: два замначальника Генштаба погибли при ударах Израиля

Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани погибли в результате атак Израиля. Об этом говорится в заявлении Генштаба, которое приводит иранское агентство IRIB.

Голям Реза Мехраби занимал должность замначальника разведки Генштаба. Мехди Рабани — замглавы оперштаба вооруженных сил.

Ранее в результате ударов Израиля погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Израиль начал операцию «Нация львов» 13 июня. В ответ вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.