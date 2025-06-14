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Коммерсантъ FM
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ВС Ирана: два замначальника Генштаба погибли при ударах Израиля

Два заместителя начальника Генштаба ВС Ирана генералы Голям Реза Мехраби и Мехди Рабани погибли в результате атак Израиля. Об этом говорится в заявлении Генштаба, которое приводит иранское агентство IRIB.

Голям Реза Мехраби занимал должность замначальника разведки Генштаба. Мехди Рабани — замглавы оперштаба вооруженных сил.

Иран нанес ответный удар по Израилю. Главное

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Ранее в результате ударов Израиля погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Израиль начал операцию «Нация львов» 13 июня. В ответ вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.

Фотогалерея

Последствия ответного удара Ирана по Израилю

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Армия Израиля заявила, что Иран запустил не менее 100 ракет

Армия Израиля заявила, что Иран запустил не менее 100 ракет

Фото: Tomer Neuberg / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 40 человек

Число пострадавших от иранских ракет превысило 40 человек

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

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Армия Израиля заявила, что Иран запустил не менее 100 ракет

Фото: Tomer Neuberg / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 40 человек

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

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