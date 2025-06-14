Fars: Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке
Вооруженные силы Ирана продолжат наносить удары по Израилю. Следующей целью станут базы США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники в оборонной сфере.
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
По словам собеседника агентства, конфронтация сторон «не закончится вчерашними ограниченными действиями». Атаки Ирана будут совершены в ближайшие дни.
13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате ударов по целям в Иране погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ на атаки Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.