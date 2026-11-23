12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты гендиректора и президента, а также вышел из совета директоров на фоне скандала вокруг его отношений с женщиной, которую подозревали в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку. Президент США Дональд Трамп призвал компанию дать Дженсену Хуангу второй шанс.