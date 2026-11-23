Акции Nvidia взлетели на 29% после возвращения Хуанга
Акции американского технологического гиганта Nvidia выросли на 29% на предварительных торгах Nasdaq. К 09:15 по восточному времени США цена поднялась на 29,03% — со $125,53 до $161,97 за бумагу. Поводом стало объявление о восстановлении основателя компании Дженсена Хуанга в должности генерального директора и президента.
Совет директоров Nvidia принял решение единогласно. В компании отметили, что получили от американской администрации подтверждение: подобный шаг не будет представлять угрозы для национальной безопасности.
12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты гендиректора и президента, а также вышел из совета директоров на фоне скандала вокруг его отношений с женщиной, которую подозревали в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку. Президент США Дональд Трамп призвал компанию дать Дженсену Хуангу второй шанс.