Рука хоррор-мейкера Уэста, прославившегося трилогией «Х» («Икс», «Пэрл», «Максин ХХХ»), чувствуется разве что в щедрой дозе готических кошмаров, впрыснутой в святочный рассказ. Начальные титры и шрифтом, и кроваво-красным цветом отсылают к классическим ужасам, а призраки в этой истории для всей семьи еще никогда не были такими страшными. Дух минувшего Рождества — труп невесты с мертвенно-белой кожей и бельмами вместо глаз. Дух нынешнего Рождества по мере ночной экскурсии со Скруджем покрывается коростой и умирает. Дух будущего Рождества — огромная темная фигура без лица. Если этого мало, то за Скруджем еще гоняются толпы призрачных зомби, а на экране то и дело мелькают гробы и зловеще каркающие вороны. Герой даже живет с видом на кладбище (вероятно, потому, что дом с таким соседством стоил дешевле).