Исправившемуся верить
Джонни Депп вернулся в Голливуд в экранизации Диккенса
В мировом прокате идет «Скрудж» (Ebenezer) Тая Уэста — экранизация «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, главную роль в которой сыграл Джонни Депп. Фильм называют обратным билетом в Голливуд для актера, «отмененного» после скандального развода с Эмбер Хёрд и обвинений в домашнем насилии. Картина о раскаявшемся грешнике — ход в этом смысле логичный, но не особо оригинальный, считает Юлия Шагельман.
«Рождественскую песнь» — классическую святочную повесть, в сущности и положившую начало этой литературной традиции,— адаптировали для кино множество раз начиная с 1901 года. Чего только не вытворяли с героями Диккенса: переносили в современность, меняли им профессии, заставляли петь и танцевать, превращали в говорящих животных.
Оригинальное название нового фильма, «Эбенезер», и слоган «До того, как он стал Скруджем» наводят на мысль, что перед нами очередное переосмысление: кино в жанре «предыстория злодея», в которой выяснится, что вовсе он не злодей, просто его неправильно поняли. Такое кинематографисты уже проделывали, например, с диснеевскими злодейками Малефисентой и Круэллой де Виль. Со Скруджем, впрочем, дело обстоит иначе: его предыстория изложена в первоисточнике самим Диккенсом и ничего нового вроде бы не придумаешь.
Ну так создатели «Скруджа» ничего и не придумывают.
Их картина — традиционная и совершенно викторианская по духу экранизация, из тех, что раз в год дают британским артистам повод собраться и пощеголять в исторических костюмах.
Здесь киноиндустрию Туманного Альбиона представляют Иэн Маккеллен (Джейкоб Марли), Руперт Грин (подчиненный Скруджа Боб Крэтчит), Сэм Клафлин (племянник Скруджа Фред), Дейзи Ридли (его жена), Андреа Райсборо (Дух минувшего Рождества). От США, кроме Джонни Деппа, выступает известный по сериалу «Разделение» Трэмелл Тиллман (Дух нынешнего Рождества).
Итак, накануне Рождества скряге и мизантропу Эбенезеру Скруджу является призрак его скончавшегося семь лет назад делового партнера Марли и возвещает приход духов минувшего, нынешнего и будущего Рождества. Те, в свою очередь, демонстрируют Скруджу картинки из его прошлого, когда он еще не был таким гадким букой, настоящего (показывая тех, кого он обидел своим бессердечием) и будущего, когда его ждет ужасная смерть в одиночестве. Скрудж все понимает, исправляется и проникается любовью к ближнему своему, в частности, к сыну горячо любимой покойной сестры Фреду и своему писцу Крэтчиту.
Рука хоррор-мейкера Уэста, прославившегося трилогией «Х» («Икс», «Пэрл», «Максин ХХХ»), чувствуется разве что в щедрой дозе готических кошмаров, впрыснутой в святочный рассказ. Начальные титры и шрифтом, и кроваво-красным цветом отсылают к классическим ужасам, а призраки в этой истории для всей семьи еще никогда не были такими страшными. Дух минувшего Рождества — труп невесты с мертвенно-белой кожей и бельмами вместо глаз. Дух нынешнего Рождества по мере ночной экскурсии со Скруджем покрывается коростой и умирает. Дух будущего Рождества — огромная темная фигура без лица. Если этого мало, то за Скруджем еще гоняются толпы призрачных зомби, а на экране то и дело мелькают гробы и зловеще каркающие вороны. Герой даже живет с видом на кладбище (вероятно, потому, что дом с таким соседством стоил дешевле).
Однако главный аттракцион фильма — это, конечно, Депп, узнаваемый, несмотря на старческий грим, и прикрутивший уровень своей привычной эксцентрики до вполне приемлемого. Он работает на совесть, хотя ипостась циничного скупердяя удается ему лучше, чем доброго дядюшки.
К счастью, и в последнем качестве Эбенезер находит, с кем поцапаться.
В наше время снять кино об исправлении убежденного капиталиста — решение, кажущееся нетривиальным, ведь богачи стали главными злодеями в поп-культуре. А тут еще производством фильма занималась студия «Парамаунт», у новых владельцев которой — семейства миллионеров Эллисонов — репутация не лучше, чем у Скруджа. Но не думается, что авторы картины претендовали на какое-то злободневное высказывание, идущее вразрез с либеральной повесткой, или были озабочены спасением карьеры Деппа. В конце концов, «Рождественскую песнь» экранизируют примерно раз в два года и ее успокоительная мораль остается неизменной. Так почему бы духу Рождества не осенить своей милостью потускневшую кинозвезду?