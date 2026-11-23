Представители Европы отказались от переговоров в Москве
Европейская делегация не считает целесообразным ехать в Москву для переговоров по Украине, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью. Она подчеркнула, что Брюссель готов вести диалог только в многостороннем формате.
«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать только в таком формате. Мы следуем намеченному плану в смысле прекращения огня, мирного соглашения и, в конечном итоге, архитектуры безопасности», — заявила на брифинге в Брюсселе госпожа Пинью.
ЕК считает преждевременным обсуждение европейской безопасности до прекращения боевых действий на Украине, отметила пресс-секретарь. Диалог должен состояться на «соответствующей площадке» и с участием НАТО, а также стран Евросоюза, добавила она.
19 ноября по итогам саммита АТЭС президент Владимир Путин заявил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Европы встретиться в Москве, чтобы обсудить ее позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам Владимира Путина, у российской стороны есть вопросы относительно той формы поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине. Президент также заявил, что формат диалога с Украиной будет определен после встречи с Европой.
Как сообщал Bloomberg, предложение о встрече в Москве рассматривали Франция, Германия и Великобритания. По утверждениям собеседников, советник по нацбезопасности одной из этих стран связался с помощником президента Юрием Ушаковым и обсудил возможность переговоров. Последний в ответ предложил провести их в Москве.