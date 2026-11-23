19 ноября по итогам саммита АТЭС президент Владимир Путин заявил, что Россия по дипломатическим каналам предложила представителям Европы встретиться в Москве, чтобы обсудить ее позицию по урегулированию украинского конфликта. По словам Владимира Путина, у российской стороны есть вопросы относительно той формы поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине. Президент также заявил, что формат диалога с Украиной будет определен после встречи с Европой.