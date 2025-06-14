Советник Нетаньяху заявил о расширении военной операции Израиля против Ирана

Армия Израиля расширяет операцию на территории Ирана, сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Дмитрия Гендельмана Фото: Архив Дмитрия Гендельмана

«Многолетняя разведывательная работа и данные последних месяцев подтверждают: Тегеран ведет планомерную деятельность, направленную на уничтожение Израиля. Мы действуем решительно — во имя нашей безопасности и права на существование»,— написал господин Гендельман в своем Telegram-канале.

Вскоре после его сообщения иранские СМИ начали сообщать о взрывах на северо-западе Ирана. В частности, о громких взрывах в Тебризе сообщил телеканал Press TV. 13 июня авиация Израиля атаковала в городе нефтеперерабатывающий завод и аэропорт.