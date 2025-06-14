Иордания открыла воздушное пространство для гражданских самолетов

Воздушное пространство Иордании открыто с 7:30 (8:30 мск) для гражданских рейсов. Об этом сообщает агентство Petra.

Воздушное пространство было закрыто 13 июня из-за эскалации конфликта Израиля и Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате ударов по целям в Иране погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ на атаки Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.