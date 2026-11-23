Индия выделит Непалу $1,6 млрд на восстановление после наводнения
Правительство Индии направит Непалу пакет помощи на сумму $1,62 млрд для ликвидации последствий разрушительного августовского наводнения. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди, пишет The India Gazette.
«Пакет мер, предлагаемый Индией, поможет восстановить инфраструктуру, отстроить населенные пункты и укрепить способность Непала реагировать на будущие бедствия»,— заявил господин Моди на совместной пресс-конференции с премьер-министром Непала Балендрой Шахом. Подробности механизма финансирования и распределения средств по отдельным проектам пока не разглашались.
26 августа в приграничном с Тибетом районе Непала произошло катастрофическое наводнение, спровоцированное обвалом части ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. Были разрушены 12 гидроэлектростанций, дороги, мосты, фермы и населенные пункты. По последним данным со стороны Непала, наводнение унесло жизни по меньшей мере 1,4 тыс. человек, более 5 тыс. числятся пропавшими без вести. В сентябре правительство оценило потребности в средствах на восстановление в $4,78 млрд — это около 12% ВВП страны.