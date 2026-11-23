«Пакет мер, предлагаемый Индией, поможет восстановить инфраструктуру, отстроить населенные пункты и укрепить способность Непала реагировать на будущие бедствия»,— заявил господин Моди на совместной пресс-конференции с премьер-министром Непала Балендрой Шахом. Подробности механизма финансирования и распределения средств по отдельным проектам пока не разглашались.