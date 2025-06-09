Песков о сорванном обмене телами погибших, наступлении на Украине и РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несостоявшийся в выходные обмен телами погибших с Украиной. Он назвал отговорки Киева неправдоподобными и предложил подождать дальнейшего развития событий. Пресс-секретарь рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО и возможной поездке президента России в Венгрию. Главные заявления господина Пескова на традиционном брифинге для журналистов — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отказе Украины от обмена телами погибших

Мы видели сто разных отговорок и оправданий Украины. Вряд ли их можно считать правдоподобными.

Россия готова выполнять договоренности по возврату тел военнослужащих ВСУ Украине, российские специалисты находятся на месте.

Что касается сегодняшнего дня, давайте подождем, посмотрим, состоится ли обмен.

Речи об обращении к международным организациям за помощью в передаче Киеву тел погибших не идет.

Россия придерживается достигнутых в Стамбуле договоренностей и всегда их выполняет, в отличие от Украины.

О наступлении ВС РФ на Украине

Наступление России в Днепропетровской области в том числе связано с созданием буферной зоны на Украине.

Вопросы о нюансах боевых действий, конечно, нужно адресовать Минобороны.

Пока нет точного понимания о новом раунде переговоров с Украиной, но контакты продолжать нужно.

Об окончании действия моратория на размещение РСМД

Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет средней и меньшей дальности и может воспользоваться ей по необходимости.

России придется реагировать на экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО.

НАТО — не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте.

Европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей эфемерной угрозы от России.

О возможной поездке Владимира Путина в Венгрию

Посещение Путиным Венгрии пока не стоит на повестке дня.

Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения самых сложных проблем путем диалога.

У России и Венгрии немало разногласий, но готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы.

Об укреплении рубля