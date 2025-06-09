Песков о сорванном обмене телами погибших, наступлении на Украине и РСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несостоявшийся в выходные обмен телами погибших с Украиной. Он назвал отговорки Киева неправдоподобными и предложил подождать дальнейшего развития событий. Пресс-секретарь рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО и возможной поездке президента России в Венгрию. Главные заявления господина Пескова на традиционном брифинге для журналистов — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об отказе Украины от обмена телами погибших
- Мы видели сто разных отговорок и оправданий Украины. Вряд ли их можно считать правдоподобными.
- Россия готова выполнять договоренности по возврату тел военнослужащих ВСУ Украине, российские специалисты находятся на месте.
- Что касается сегодняшнего дня, давайте подождем, посмотрим, состоится ли обмен.
- Речи об обращении к международным организациям за помощью в передаче Киеву тел погибших не идет.
- Россия придерживается достигнутых в Стамбуле договоренностей и всегда их выполняет, в отличие от Украины.
О наступлении ВС РФ на Украине
- Наступление России в Днепропетровской области в том числе связано с созданием буферной зоны на Украине.
- Вопросы о нюансах боевых действий, конечно, нужно адресовать Минобороны.
- Пока нет точного понимания о новом раунде переговоров с Украиной, но контакты продолжать нужно.
Об окончании действия моратория на размещение РСМД
- Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет средней и меньшей дальности и может воспользоваться ей по необходимости.
- России придется реагировать на экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО.
- НАТО — не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте.
- Европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей эфемерной угрозы от России.
О возможной поездке Владимира Путина в Венгрию
- Посещение Путиным Венгрии пока не стоит на повестке дня.
- Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения самых сложных проблем путем диалога.
- У России и Венгрии немало разногласий, но готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы.
Об укреплении рубля
- Макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо.
- Даже без Bank of America видим это (укрепление рубля.— «Ъ») невооруженным глазом.