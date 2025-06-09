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Коммерсантъ FM
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Песков о сорванном обмене телами погибших, наступлении на Украине и РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несостоявшийся в выходные обмен телами погибших с Украиной. Он назвал отговорки Киева неправдоподобными и предложил подождать дальнейшего развития событий. Пресс-секретарь рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО и возможной поездке президента России в Венгрию. Главные заявления господина Пескова на традиционном брифинге для журналистов — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об отказе Украины от обмена телами погибших

  • Мы видели сто разных отговорок и оправданий Украины. Вряд ли их можно считать правдоподобными.
  • Россия готова выполнять договоренности по возврату тел военнослужащих ВСУ Украине, российские специалисты находятся на месте.
  • Что касается сегодняшнего дня, давайте подождем, посмотрим, состоится ли обмен.
  • Речи об обращении к международным организациям за помощью в передаче Киеву тел погибших не идет.
  • Россия придерживается достигнутых в Стамбуле договоренностей и всегда их выполняет, в отличие от Украины.

О наступлении ВС РФ на Украине

  • Наступление России в Днепропетровской области в том числе связано с созданием буферной зоны на Украине.
  • Вопросы о нюансах боевых действий, конечно, нужно адресовать Минобороны.
  • Пока нет точного понимания о новом раунде переговоров с Украиной, но контакты продолжать нужно.

Об окончании действия моратория на размещение РСМД

  • Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет средней и меньшей дальности и может воспользоваться ей по необходимости.
  • России придется реагировать на экспансионистские и агрессивные действия со стороны НАТО.
  • НАТО — не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте.
  • Европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей эфемерной угрозы от России.

О возможной поездке Владимира Путина в Венгрию

  • Посещение Путиным Венгрии пока не стоит на повестке дня.
  • Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения самых сложных проблем путем диалога.
  • У России и Венгрии немало разногласий, но готовность обсуждать их за столом переговоров позволяет более эффективно решать эти проблемы.

Об укреплении рубля

  • Макроэкономическая стабильность и запас прочности экономики России сейчас налицо.
  • Даже без Bank of America видим это (укрепление рубля.— «Ъ») невооруженным глазом.

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