Песков назвал цель наступления ВС РФ в Днепропетровской области
Песков: ВС РФ прошли в Днепропетровскую область в том числе ради буферной зоны
Наступление российских войск в Днепропетровской области проводится в том числе для создания буферной зоны на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том числе, безусловно",— сказал он в ответ на вопрос, ведется ли наступление с целью создания буферной зоны для защиты российских границ (цитата по ТАСС).
О выходе подразделений ВС РФ на западную границу ДНР и продвижении в Днепропетровской области Минобороны заявило в воскресенье. Командир танкового полка Евгений Дараев, который развивает наступление, представлен к званию Героя Российской Федерации, сообщил командир танковой дивизии Александр Нилов.