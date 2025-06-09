Песков назвал цель наступления ВС РФ в Днепропетровской области

Наступление российских войск в Днепропетровской области проводится в том числе для создания буферной зоны на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В том числе, безусловно",— сказал он в ответ на вопрос, ведется ли наступление с целью создания буферной зоны для защиты российских границ (цитата по ТАСС).

О выходе подразделений ВС РФ на западную границу ДНР и продвижении в Днепропетровской области Минобороны заявило в воскресенье. Командир танкового полка Евгений Дараев, который развивает наступление, представлен к званию Героя Российской Федерации, сообщил командир танковой дивизии Александр Нилов.