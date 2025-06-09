Кремль: прямые контакты с Украиной нужно продолжать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что договоренности о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет. Он подчеркнул, что прямые контакты Москвы и Киева нужно продолжать.

«Все-таки была высказана точка зрения Министерства иностранных дел Российской Федерации, Сергей Викторович Лавров высказал точку зрения, где сказал, что, несмотря на это, все-таки на рабочем уровне контакты продолжать нужно. И президент с этим согласился»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На совещании с Владимиром Путиным 4 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что прямые переговоры с Украиной — это важно и полезно, всегда лучше иметь канал общения, тем более что он уже дает результаты.

Лусине Баласян