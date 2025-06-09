Песков назвал неправдоподобными заявления Киева о срыве обмена телами

Объяснения Украины по поводу несостоявшегося возвращения тел погибших военнослужащих вряд ли можно счесть правдоподобными, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу «Ъ» прокомментировать заявления украинской стороны о том, что дата обмена не была согласована между сторонами.

«Мы видели с вами и слышали 100 разных отговорок, оправданий и так далее. Вряд ли их можно счесть какими-то правдоподобными»,— сказал господин Песков журналистам. В Москве придерживаются договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров в Стамбуле, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что на момент начала Россией процедуры репатриации тел дата ее проведения не была согласована.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорное окоченение».

Анастасия Домбицкая