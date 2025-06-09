Песков допустил размещение ракет средней и меньшей дальности из-за действий НАТО

Россия оставляет за собой право на свободу действий в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и может воспользоваться этим в ответ на «агрессивные действия НАТО» вблизи российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На брифинге представителя Кремля спросили, означает ли завершение моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности готовность РФ разместить их в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира.

«России придется реагировать на такие экспрессионистские, агрессивные действия со стороны НАТО и стран—членов НАТО, новых членов НАТО, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. Конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим»,— ответил Дмитрий Песков.

В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание РСМД, если США развернут свои вооружения в Германии. Вашингтон приступит к размещению в ФРГ ракет средней и меньшей дальности в 2026 году, среди них — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения (пока в неядерном оснащении).

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что односторонний мораторий России на развертывание РСМД приближается к логическому завершению, необходимо реагировать на «чувствительные ракетные угрозы».

Лусине Баласян