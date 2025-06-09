Песков предложил подождать в ответ на вопрос о дате обмена телами погибших с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос «Ъ», состоится ли сегодня обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной, предложил «подождать». Ранее Россия попыталась передать украинской стороне тела военнослужащих, однако гуманитарная акция не состоялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается сегодняшнего дня, давайте подождем, посмотрим»,— сказал господин Песков.

По словам господина Пескова, российские специалисты находятся на месте предполагавшейся передачи у границы.

В минувшие выходные Россия попыталась передать Украине первую крупную партию тел погибших военнослужащих ВСУ. Однако гуманитарная акция не состоялась: в воскресенье, 8 июня, украинская сторона отказалась забирать тела. В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что на момент начала Россией процедуры репатриации тел дата ее проведения не была согласована.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле Россия заявила, что готова к репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих на родину. Украинская сторона подтвердила наличие такой договоренности. Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 8 июня говорил, что обмен телами начнется на грядущей неделе.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорное окоченение».

Анастасия Домбицкая