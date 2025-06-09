Песков назвал эфемерной декларируемую НАТО российскую угрозу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявления стран НАТО об исходящей от России угрозе — повод для использования денег налогоплательщиков. Так он прокомментировал планы Североатлантического альянса увеличить возможности своей противовоздушной обороны на 400%.

«Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное, как эфемерная угроза. Если правительства европейских стран и члены Североатлантического альянса хотят так поступать со своими налогоплательщиками, то они будут это делать»,— сказал представитель Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что для обеспечения эффективного сдерживания и обороны военному альянсу необходимо на 400% нарастить силы противовоздушной и противоракетной обороны. Параллельно с этим он предлагает значительно увеличить инвестиции в оборону: 3,5% ВВП выделить на оборону и еще 1,5% ВВП на более широкие сферы, связанные с безопасностью (включая инфраструктуру). Прежде целевой показатель военных расходов составлял 2% ВВП.

Подробнее о встрече в Брюсселе — в материале «Ъ» «У НАТО и США по Украине не сходится».

Лусине Баласян