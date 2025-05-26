«Нужно долбить, долбить, долбить»: что сказал Путин на встрече с бизнесом
Путин отметил заслуги бизнеса в успехах российской экономики. Главное со встречи
Сегодня в День российского предпринимательства Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов. Во встрече приняли участие гендиректор АО «Вкусно — и точка» Олег Пароев, гендиректор группы компаний «Астра» Илья Сивцев, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и другие представители бизнеса и власти. Президент России отметил рост российской экономики, призвал «душить» не до конца ушедшие зарубежные IT-сервисы, «долбить» для выхода отечественных компаний на зарубежные рынки и всячески их поддерживать. Какие темы затронул Владимир Путин на встрече — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин перед началом встречи
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об успехах экономики РФ
- Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности, это заслуга бизнеса.
- Экономика России в последние два года в сложных условиях росла опережающими темпами.
- Без экономического суверенитета России невозможен никакой другой суверенитет.
О российских предпринимателях
- Российские предприниматели не стушевались в последние годы, бизнес помогает России идти вперед.
- Наиболее успешные предприниматели, на мой взгляд, это те, кто умеет общаться с людьми.
О поддержке российских компаний
- Ряд иностранных компаний ушли с рынка России по принуждению элит своих стран и подставили российских партнеров.
- Российские компании не только занимают уверенные позиции дома, но и активно выходят за рубеж.
- Государство продолжит поддерживать российских предпринимателей, будет «подставлять плечо» для реализации их инициатив.
О коррупции на рынке медоборудования
- Для выхода российского медоборудования и техники на внешние рынки нужна системная настойчивая работа, связанная с преодолением известных коррупционных схем. Нужно долбить, долбить, долбить — и мы, уверен, будем добиваться нужного нам результата.
- Американские компании, в отличие от европейских, никогда не отказывали в поставках и обслуживании медоборудования в Россию.
- Нужно усилить контроль за закупочными процедурами, чтобы не допускать лазеек для подмены отечественного оборудования импортным.
- Нужны санкции за нарушения в сфере закупок отечественного оборудования.
- Россия должна не жадничать и по важным направлениям закупать свою продукцию, даже если она чуть дороже.
Об ушедших и не до конца ушедших компаниях
- Возможное возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным России.
- Россия не будет стелить дорожку «Макдоналдс», если компания захочет вернуться.
- Нужно избавить пользователей в России от «вредных привычек», как привязанность к западным программам и сервисам.
- Надо «душить» сервисы, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка.
- Зарубежные страны и компании, которые «выдавливают» русских специалистов, поступают недальновидно.
Другие заявления
- Минфин и Минэкономразвития должны изучить ситуацию с акцизом на жидкую сталь для предприятий электрометаллургии.
- Нужно обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России, поскольку сейчас это «дыра», через них можно завозить что угодно.
- Надо проработать ограничение импорта упаковки тетрапак из Азии для поддержки местных компаний.
- Развитие робототехники является одним из ключевых направлений в России.