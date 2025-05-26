«Нужно долбить, долбить, долбить»: что сказал Путин на встрече с бизнесом

В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге возле проходной Кировского завода открыли памятник Николаю Путилову. В 1868 году он выкупил разорившийся завод и превратил его в одно из самых известных металлургических предприятий России — Путиловский завод (ныне — Кировский). Благодаря его продукции закупки стальных орудий за рубежом сократились в четыре раза. За годы работы Николай Путилов разработал методы соединения стали и чугуна, штамповки артиллерийских снарядов и многие другие. Предприниматель похоронен рядом с заводом, как и просил в своем завещании

Фото: Администрация Санкт-Петербурга