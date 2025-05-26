Путин заявил, что экономика России росла в «весьма сложных условиях»

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году экономика страны выросла на 4,3%. Он назвал это хорошим показателем. Президент подтвердил, что ВВП России по паритету покупательной способности занял четвертое место в мире с 3,52%. Страна обогнала по этому показателю экономику Японии — 3,33%.

«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга (предпринимателей.— "Ъ"), результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации»,— сказал господин Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов (цитата по сайту Кремля).

О том, что Россия заняла четвертое место в мире по ППС, Мировой валютный фонд сообщил в докладе в октябре 2024 года. Объем ВВП страны по этому показателю составил $6,9 трлн. В тройку лидеров вошли Китай — $34,2 трлн (19,45%), США — $29,2 трлн (14,88%) и Индия — $16,2 трлн (8,25%).

Екатерина Отрашкевич