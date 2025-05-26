Путин назвал невозможным суверенитет страны без экономической самостоятельности

Президент России Владимир Путин заявил, что независимость страны напрямую зависит от ее экономической самостоятельности. Он считает, что достижение экономического суверенитета возможно лишь при условии участия бизнеса.

«Без этого (экономического.— "Ъ") суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент»,— сказал господин Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

По его мнению, значительный вклад в развитие экономики вносят молодые предприниматели. Важными процессами президент назвал возрождение сельского хозяйства и развитие строительства. Это, по его словам, укрепило промышленный, финансовый и технологический суверенитет страны.

Екатерина Отрашкевич