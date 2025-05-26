Путин заявил о необходимости штрафов за нарушения в сфере закупок оборудования

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ужесточения контроля над закупками отечественного оборудования. Необходимо ввести штрафы за нарушения требований по использованию отечественных комплектующих, заявил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента России Владимира Путина с представителями российских деловых кругов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Встреча президента России Владимира Путина с представителями российских деловых кругов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ясно, что не так просто порой определить, что такое "отечественное", потому что под видом отечественных комплектующие всякие завозят, свинчивают и получается совсем не отечественное»,— сказал господин Путин на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля).

О зависимости предприятий РФ от внешних закупок — в материале «Ъ» «Импорт разошелся по отраслям и регионам».