Гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов отмечает, что на вторичном рынке снизилась конверсия из визита в сделку. «Люди чаще, чем в прошлом году, приходят посмотреть, поговорить и прицениться, но решающего аргумента для себя не находят. Видно, что желание есть, но что-то останавливает. И это "что-то" скорее из области финансов, чем техники»,— рассуждает топ-менеджер. Руководитель отдела по развитию бизнеса автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Карев добавляет, что на сокращение продаж легковых машин с пробегом в октябре в определенной степени повлиял топливный кризис.