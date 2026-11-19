Пробег скручен
Продажи подержанных машин в октябре снизились на рекордные для года 8,6%
Рынок подержанных автомобилей в октябре пережил самое больше падение с начала года, хотя относительно сентября продажи выросли сразу на 7,1%. Спрос не снижается, уверяют дилеры, рынок подвел эффект высокой базы прошлого года, который был связан с ажиотажем перед корректировкой утильсбора. Не исключено, что по итогам года реализация подержанных машин уйдет в небольшой минус.
Продажи легковых автомобилей с пробегом в октябре сократились на 8,6% год к году, до 596,6 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это, согласно статистике, самое резкое падение вторичного авторынка, который преимущественно демонстрировал планомерный рост, с начала 2026 года. Впрочем, относительно сентября продажи выросли на 7,1%.
Сокращение сегмента в годовом выражении, по мнению директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Вадима Черноусова, связано с высокой базой 2025 года. «Октябрь прошлого года стал для вторичного рынка рекордным за всю историю наблюдений. Спрос подогревало ожидание новых правил расчета утилизационного сбора, которые вступали в силу с 1 декабря, и часть покупателей постарались совершить сделку заранее»,— напоминает топ-менеджер.
В целом этой осенью вторичный рынок работал в тех же условиях, что и весь год,— курс рубля держался без резких скачков, шоковых для покупателей новостей не появлялось, предложение новых автомобилей оставалось сбалансированным, поэтому осенний подъем спроса прошел ровно и без всплесков, рассказывает господин Черноусов.
На покупательскую активность продолжают влиять высокая стоимость автомобилей, условия кредитования и ограниченное предложение относительно свежих машин отдельных зарубежных брендов, уточняет заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов.
Гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов отмечает, что на вторичном рынке снизилась конверсия из визита в сделку. «Люди чаще, чем в прошлом году, приходят посмотреть, поговорить и прицениться, но решающего аргумента для себя не находят. Видно, что желание есть, но что-то останавливает. И это "что-то" скорее из области финансов, чем техники»,— рассуждает топ-менеджер. Руководитель отдела по развитию бизнеса автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Карев добавляет, что на сокращение продаж легковых машин с пробегом в октябре в определенной степени повлиял топливный кризис.
В то же время, по мнению господина Карева, отрицательную динамику относительно октября прошлого года не следует рассматривать исключительно как признак ухудшения рыночной ситуации. «Рост продаж на 7,1% относительно сентября говорит об оживлении спроса, несмотря на сохраняющиеся ограничения, связанные со стоимостью автомобилей и условиями кредитования»,— резюмирует он.
Лидером на рынке подержанных автомобилей, согласно «Автостату», остается Lada. Продажи бренда в октябре год к году снизились на 10%, до 134,3 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой упала на 5,2%, до 62,8 тыс. автомобилей. Топ-3 замыкает Kia, показавшая сокращение продаж на 17,8%, до 32,6 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 14,7%, до 31,9 тыс. автомобилей, второго — на 3,7%, до 27,2 тыс. машин.
За январь—октябрь продажи автомобилей с пробегом, по данным агентства, выросли на 0,7%, до 5,11 млн штук. Относительно девяти месяцев темпы роста снизились: в январе—сентябре рынок увеличился год к году на 2,2%. Часть дилеров не исключают, что такими темпами сегмент может уйти в минус по итогам года. «Определенные риски перехода рынка к отрицательной годовой динамике действительно сохраняются. Текущий прирост относительно прошлого года достаточно небольшой, поэтому результаты последних двух месяцев могут повлиять на итоговые показатели»,— подтверждает господин Титов.
По прогнозу Вадима Черноусова, продажи останутся на прошлогоднем уровне — 6,2–6,25 млн машин. Не ждет снижения и Дмитрий Карев. Сегмент подержанных автомобилей постепенно вымывается, но в то же время происходит его пополнение за счет китайских моделей, что позволит покупателю найти свой автомобиль, исходя из потребностей и возможностей, считает он.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 7