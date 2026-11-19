Картину Винсента ван Гога продали за рекордные $190 млн
Картину Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $190,4 млн. Это рекордная стоимость для картины голландского постимпрессиониста. Предыдущий аукционный рекорд для произведений Ван Гога составлял $117,2 млн за картину «Сад с кипарисами», которую продали на аукционе Christie's в ноябре 2022 года.
Как передает The New York Times, выигрышная ставка составила $165 млн, конечная цена для покупателя сложилась с учетом комиссии аукционного дома. Винсент ван Гог написал картину «Цветущие каштаны» в мае 1890 года во французском Овер-сюр-Уазе.
По информации NYT, продажа стала возможной после того, как предыдущие владельцы картины заключили мировое соглашение. Наследники немецкой семьи Фишер, владевшие картиной с 1909 по 1936 год, утверждали, что семья рассталась с полотном из-за страданий во время нацистского режима. Аукционный дом Sotheby's заявил, что проведенное им исследование не выявило факта продажи картины под принуждением. Детали мирового соглашения не раскрываются.