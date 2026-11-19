По информации NYT, продажа стала возможной после того, как предыдущие владельцы картины заключили мировое соглашение. Наследники немецкой семьи Фишер, владевшие картиной с 1909 по 1936 год, утверждали, что семья рассталась с полотном из-за страданий во время нацистского режима. Аукционный дом Sotheby's заявил, что проведенное им исследование не выявило факта продажи картины под принуждением. Детали мирового соглашения не раскрываются.