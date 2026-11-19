Путин назвал стратегическим курсом России партнерство с экономиками АТР
Россия является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент Владимир Путин. По его словам, страна вносит «весомый вклад в материальное благополучие» АТР и ставит целью партнерство с регионом.
«Созидательное партнерство с экономиками АТР — это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие»,— сказал господин Путин на пленарном заседании саммита АТЭС (цитата по ТАСС).
Президент России говорил, что на АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли товарами и 35% мировой торговли услугами. Он считает, что развитие АТР показывает, «как утверждается более справедливая, демократическая и равноправная система мироустройства».
Саммит АТЭС проводится в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Сегодня на полях мероприятия должны пройти трехсторонние переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.