Си Цзиньпин призвал страны АТР объединиться, «чтобы пережить бури»
Странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо объединить усилия и поддерживать друг друга, «чтобы пережить бури», заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он сообщил об этом на церемонии открытия саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
«Все члены Азиатско-Тихоокеанской семьи находятся в одной лодке. Чтобы выдержать бури, необходимо объединить усилия, помогать друг другу, крепко связывать узы, совместно противостоять трудностям и вызовам, а также постоянно взращивать чувство общности»,— сказал Си Цзиньпин.
Кроме того, председатель КНР указал на необходимость развивать научно-технические обмены и внедрять инновационные достижения. По его словам, страны АТЭС должны создавать «открытую, справедливую, честную и недискриминационную среду сотрудничества», а также усиливать роль форума как «инкубатора для институциональных и концептуальных инноваций и структурных реформ».
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. В объединение входит 21 экономика региона, включая Россию.