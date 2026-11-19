Кроме того, председатель КНР указал на необходимость развивать научно-технические обмены и внедрять инновационные достижения. По его словам, страны АТЭС должны создавать «открытую, справедливую, честную и недискриминационную среду сотрудничества», а также усиливать роль форума как «инкубатора для институциональных и концептуальных инноваций и структурных реформ».