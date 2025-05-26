Путин призвал контролировать работу зарубежных маркетплейсов в России

Президент Владимир Путин призвал уделить большее внимание контролю за работой зарубежных маркетплейсов в России. По его мнению, сейчас это «дыра», через которую в страну можно завозить все, что угодно и в любом количестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы давно уже говорим об этом, давно»,— сказал глава государства на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля). Он подчеркнул, что через зарубежные маркетплейсы может реализовываться в том числе контрафактная продукция.

Согласно опросу исследовательской компании Prognosis, почти половина россиян опасается наткнуться на контрафакт на маркетплейсах. Еще более 55% клиентов жалуются на несоответствие товаров их описанию. Тех, кто полностью доволен работой маркетплейсов, всего 4%. В приобретении подделок признались 60% россиян. Ответственность за продажу контрафакта большинство респондентов возлагает на продавца, часть — на сами маркетплейсы.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Маркетплейсы контрафактом полнятся».