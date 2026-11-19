По данным группы Ladoga (водка «Царская»), сильнее всего падают продажи в экономсегменте (400–470 руб. за бутылку) — на 9,3% год к году. В первую очередь в этой категории представлены небольшие локальные игроки. Им сложнее конкурировать с крупными федеральными брендами, в том числе после повышения минимальной розничной цены, поясняют в компании. По подсчетам Ladoga, спрос на массмаркет (470–520 руб. за бутылку) снижается умеренно — на 2,4%, а премиальный (от 520 до 1 тыс. руб.) и суперпремиальный (более 1 тыс. руб. за бутылку) сегменты растут — на 11,6% и 17,2% соответственно.