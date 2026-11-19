Высокоградусный союз
Рынок водки консолидируется вокруг популярных марок
В январе—октябре 2026 года топ-10 популярных водочных марок увеличили долю рынка на 1,5 процентного пункта, до 43%, или 26,54 млн декалитров (дал). Розничные сети сейчас отдают предпочтение крупным брендам водки. Это выталкивает с рынка небольших и региональных производителей.
В январе—октябре 2026 года доля топ-10 популярных водочных брендов в структуре продаж составила 43%, увеличившись на 1,5 п. п. год к году. Это следует из подсчетов аналитического проекта A.List. В годовом выражении продажи десяти крупнейших марок увеличились примерно на 1% год к году, до 26,54 млн дал. Реализация всех остальных водочных брендов снизились на 5%, до 35,18 млн дал. В январе—октябре 2026 года 60 популярных марок заняли около 80% рынка водки против 67 марок годом ранее. Всего в российской рознице представлено более 2 тыс. водочных брендов.
По данным группы Ladoga (водка «Царская»), сильнее всего падают продажи в экономсегменте (400–470 руб. за бутылку) — на 9,3% год к году. В первую очередь в этой категории представлены небольшие локальные игроки. Им сложнее конкурировать с крупными федеральными брендами, в том числе после повышения минимальной розничной цены, поясняют в компании. По подсчетам Ladoga, спрос на массмаркет (470–520 руб. за бутылку) снижается умеренно — на 2,4%, а премиальный (от 520 до 1 тыс. руб.) и суперпремиальный (более 1 тыс. руб. за бутылку) сегменты растут — на 11,6% и 17,2% соответственно.
Сейчас ритейл сокращает водочную полку в пользу развития альтернативных категорий, говорят в Алкогольной сибирской группе (АСГ; водка «Пять озер», «Белая березка», «Хаски»). Прежде всего это напитки ready-to-drink (готовые к употреблению алкогольные коктейли) — сети считают их более перспективными для нового поколения потребителей.
На консолидации рынка водки сказывается и перенос уплаты акциза на более ранний срок, добавляют в АСГ. Это создает серьезную дополнительную финансовую нагрузку на производителей, с которой небольшие игроки не справляются, поясняют там. В Ladoga считают, что рост на рынке могут показывать лишь те бренды, чьи владельцы располагают достаточными мощностями, стабильной сырьевой базой и выстроенной широкой дистрибуцией.
Крупные торговые сети не заинтересованы в работе с мелкими производителями, считает эксперт алкогольного рынка Сергей Гладыщук. В том числе по этой причине в России снижается количество компаний, специализирующихся на выпуске крепкого алкоголя и спирта.
Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупный ритейл) Станислав Богданов говорит, что торговые сети регулярно обновляют полку во всех категориях, включая алкоголь. По его данным, в зависимости от формата магазина в продаже может быть от 80 до более 600 видов водки. На нее приходится около 10% ассортимента всей алкогольной категории и более 20% в подкатегории крепких напитков.
Согласно A.List, в топ-10 самый выраженный рост продаж отмечается у водки «Архангельская», продажи которой в январе—октябре 2026 года выросли на 21,9% год к году, до 3,9 млн дал. Этот показатель у «Белой березки» и «Царской» составил 11,9% и 10,4%, или 1,95 млн дал и 2,45 млн дал соответственно. (см. таблицу). Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает показатели лидеров рынка также с политикой ритейла. Даже временная остановка поставок в одну из точек способна заметно повлиять на продажи, поясняет он.
Рынок водки в целом в России сокращается. По данным A.List, в январе—октябре этого года ее продажи составили 61,7 млн дал, на 2,5% меньше год к году. Несмотря на это, водка остается наиболее привлекательной категорией для производителей прежде всего за счет емкости рынка, говорят в АСГ. Сейчас многие российские предприятия проводят диверсификацию ассортимента (например, виски или коньяк), но их масштаб несопоставим с водкой. Поэтому для крупных производителей именно водка остается ключевой категорией.
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 9