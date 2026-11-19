Главные новости к утру 19 ноября
Путин, Трамп и Си поприветствовали друг друга рукопожатиями
Перед началом второго дня саммита АТЭС Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга рукопожатиями.
Президенты России Владимир Путин и Южной Кореи Ли Чжэ Мён обсудили обстановку на Корейском полуострове, узнало News1.
Дональд Трамп допустил проведение инспекций в случае сокращения ядерных арсеналов США, России и Китая.
Правительство утвердило порядок и сроки, по которым субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны заменить иностранное программное обеспечение на российское на значимых объектах.