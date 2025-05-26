Путин призвал «душить» зарубежные IT-сервисы, которые не до конца ушли из РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «душить» зарубежные сервисы, которые действуют против России, но при этом не до конца ушли с рынка.

«Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью»,— сказал господин Путин на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля). Так он ответил на вопрос о возможных мерах в отношении таких компаний, как Zoom и Microsoft. Президент подчеркнул, что Россия не выгоняла никакие компании с рынка и не мешала их деятельности. Напротив, для работы зарубежных сервисов на российском рынке были созданы макисмально благоприятные условия.

В апреле Financial Times сообщала, что иностранные компании, ранее планировавшие уйти из России, теперь рассматривают возможность остаться.

О регулировании работы зарубежных компаний в России — в материале «Ъ FM» «Обратный путь проложат через комиссию».

Елизавета Шмакова