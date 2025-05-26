Путин пообещал помочь «Вкусно и точка» в случае возвращения «Макдоналдс»

Российские помогут руководству «Вкусно и точка», если «Макдоналдс» примут решение вернуться в Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

«Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет»,— сказал глава государства на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля).

Власти России работают над программой возможного возвращения иностранных компаний с учтом интересов РФ. Если «Макдональдс» захочет вернуться, Россия не будет способствовать этому, подчеркнул президент. «Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно»,— добавил господин Путин.

Глава «Вкусно и точка» Олег Пароев пригласил господина Путина посетить заведение. Президент ответил, что с удовольствием как-нибудь зайдет в один из ресторанов.

«Макдоналдс» ушел с российского рынка в мае 2022 года. Активы компании приобрел предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири по франшизе. Сеть переименовали во «Вкусно — и точка».

О регулировании возвращения зарубежных компаний в Россию — в материале «Ъ FM» «Обратный путь проложат через комиссию».

Елизавета Шмакова