Публичная часть встречи завершилась примерно через минуту. Президенты пожали друг другу руки. Господин Трамп сказал, что с нетерпением ждет продуктивного разговора. «Много хорошего может получиться из этого разговора»,— добавил он. Владимир Путин никаких комментариев давать не стал.