Начались переговоры Путина и Трампа
Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп начали переговоры на полях саммита АТЭС. Это первая двусторонняя встреча президентов с момента их переговоров в Анкоридже в августе 2025-го.
Публичная часть встречи завершилась примерно через минуту. Президенты пожали друг другу руки. Господин Трамп сказал, что с нетерпением ждет продуктивного разговора. «Много хорошего может получиться из этого разговора»,— добавил он. Владимир Путин никаких комментариев давать не стал.
С российской стороны в переговорах также участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, с американской стороны — госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.