Путин пообещал оказывать поддержку российскому бизнесу

Президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели не стушевались и не отпустили руки в последние годы. Глава государства пообещал оказывать бизнесу поддержку в реализации инициатив.

«Ваши компании занимают все более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции увеличивают поставки на перспективные мировые рынки»,— сказал господин Путин на встрече с представителями российских деловых кругов (цитата по сайту Кремля).

Вызовы для предпринимателей в последние годы были связаны с изменениями в логистике, а также нарушением привычных механизмов платежей и международных расчетов, отметил президент.

13 мая Владимир Путин заявлял, что российская экономика развивается и демонстрирует устойчивость в основном благодаря усилиям бизнеса.

О развитии бизнеса в России — в материале «Ъ» «МСП выходит в плюс».

Елизавета Шмакова