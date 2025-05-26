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Коммерсантъ FM
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Путин: выдавливающие российских специалистов зарубежные компании недальновидны

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании успешно развиваются на рынке кибербезопасности. По его словам, это выгодно нашей стране и невыгодно западным компаниям, которые отказались от услуг российских специалистов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности (в сфере кибербезопасности.— "Ъ"). Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране»,— сказал господин Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

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По его мнению, европейские страны теперь отказываются от услуг не только российских специалистов, но и компаний отрасли, которые успешно работали и были конкурентоспособными. Господин Путин назвал это и «выдавливание» российских компаний с рынка признаками недобросовестной борьбы.

Екатерина Отрашкевич

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