Путин: выдавливающие российских специалистов зарубежные компании недальновидны

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании успешно развиваются на рынке кибербезопасности. По его словам, это выгодно нашей стране и невыгодно западным компаниям, которые отказались от услуг российских специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности (в сфере кибербезопасности.— "Ъ"). Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране»,— сказал господин Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

По его мнению, европейские страны теперь отказываются от услуг не только российских специалистов, но и компаний отрасли, которые успешно работали и были конкурентоспособными. Господин Путин назвал это и «выдавливание» российских компаний с рынка признаками недобросовестной борьбы.

Екатерина Отрашкевич