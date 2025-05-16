Макрон: позиция России по прекращению огня неприемлема

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемой позицию российской стороны по прекращению огня на Украине. Об этом французский лидер сказал на совместной пресс-конференции с лидерами Великобритании, Германии и Польши по итогам саммита Европейского политического сообщества в Албании. Он заявил, что российская сторона не отреагировала на призывы европейцев и американцев объявить перемирие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

«Неприемлемо, что Россия и президент (Владимир. — "Ъ") Путин во второй раз не ответили на требования американцев, поддержанные Украиной и европейцами»,— сказал господин Макрон (цитата по AFP).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с лидерами Франции, ФРГ, Великобритании и Польши созвонился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить переговоры в Стамбуле. Премьер Британии Кир Стармер после беседы с европейскими коллегами назвал позицию России на переговорах по Украине «неприемлемой».

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона, «в целом, удовлетворена результатом и готова продолжать контакты». Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск и длились менее двух часов. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая