Банкротство берут в лизинг

На публичном долговом рынке также обращаются облигации «Контрол лизинга» — два амортизируемых выпуска первоначальным объемом по 1 млрд руб. Один из них (с погашением в августе 2028 года) предусматривает ежемесячную выплату купона по ставке 16,25% годовых, второй (с погашением в марте 2029 года) — купон 18,25% годовых. По данным Мосбиржи, «Контрол лизинг» ни разу не допустил технического дефолта и своевременно производил выплату купонного дохода. Однако инвесторы реагируют на новости о претензиях налоговиков к компании: по итогам пятницы, 13 ноября, выпуски торговались на уровнях 49,6% и 42,32% от номинала, по сравнению с началом сентября снижение составило 30,26 п. п. «Цена облигаций сейчас отражает статистическую вероятность введения банкротных процедур»,— считает член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров.