Банкротство берут в лизинг
«Контрол лизинг» специализируется на финансировании легковых и легких коммерческих автомобилей для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузовой и спецтехники. Конечным бенефициаром и контролирующим владельцем ООО «Контрол лизинг» является Михаил Жарницкий, который также занимает должность генерального директора «Балтийского лизинга». По итогам первой половины 2026 года в рэнкинге «Эксперт РА» компания заняла 9-е место по числу заключенных договоров (4487) и 16-е место по объему нового бизнеса (42,5 млрд руб.). Согласно отчетности по РСБУ за первое полугодие, выручка компании составила 4,7 млрд руб., процентные расходы —1,25 млрд руб., чистая прибыль — 55 млн руб., денежный поток от текущих операций — минус 66,6 млн руб. Активы компании на 1 июля составляли 42,5 млрд руб., объем обязательств превысил 40 млрд руб. (из которых 24 млрд руб.— краткосрочные), кредиторская задолженность за полгода выросла с 4,8 млрд до 15,3 млрд руб. В третьем квартале компания не заключала новых сделок.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 8