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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
ФинансыЛизинг

Банкротство берут в лизинг

Компания «Контрол лизинг» намерена заявить о собственной несостоятельности
Компания «Контрол лизинг» уведомила о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Эмитент продолжает своевременно и в полном объеме обслуживать облигационный долг, но задолженность компании перед налоговиками, превышающая 1 млрд руб., остается проблемной с прошлого года.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Лизинговая компания (ЛК) «Контрол лизинг» сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Ранее, 5 ноября, в Арбитражный суд Москвы поступили заявления кредиторов компаний ООО «Лаборатория права» и ООО «Антанта». В «Контрол лизинге» на запрос “Ъ” не ответили.

«Контрол лизинг» специализируется на финансировании легковых и легких коммерческих автомобилей для таксомоторных и каршеринговых парков, а также грузовой и спецтехники. Конечным бенефициаром и контролирующим владельцем ООО «Контрол лизинг» является Михаил Жарницкий, который также занимает должность генерального директора «Балтийского лизинга». По итогам первой половины 2026 года в рэнкинге «Эксперт РА» компания заняла 9-е место по числу заключенных договоров (4487) и 16-е место по объему нового бизнеса (42,5 млрд руб.). Согласно отчетности по РСБУ за первое полугодие, выручка компании составила 4,7 млрд руб., процентные расходы —1,25 млрд руб., чистая прибыль — 55 млн руб., денежный поток от текущих операций — минус 66,6 млн руб. Активы компании на 1 июля составляли 42,5 млрд руб., объем обязательств превысил 40 млрд руб. (из которых 24 млрд руб.— краткосрочные), кредиторская задолженность за полгода выросла с 4,8 млрд до 15,3 млрд руб. В третьем квартале компания не заключала новых сделок.

На начало ноября задолженность компании перед ИФНС составляла около 1,1 млрд руб. Тогда же агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг лизингодателя с ruBB− до ruB−, сохранив прогноз «развивающийся» и статус «под наблюдением». Однако проблемы с налоговой задолженностью у ЛК возникли еще в августе 2025 года. Тогда, по данным Rusbonds, из-за долга в 322,8 млн руб. налоговая приостановила операции по счетам компании. Позже сумма долга выросла до 532 млн руб.
На публичном долговом рынке также обращаются облигации «Контрол лизинга» — два амортизируемых выпуска первоначальным объемом по 1 млрд руб. Один из них (с погашением в августе 2028 года) предусматривает ежемесячную выплату купона по ставке 16,25% годовых, второй (с погашением в марте 2029 года) — купон 18,25% годовых. По данным Мосбиржи, «Контрол лизинг» ни разу не допустил технического дефолта и своевременно производил выплату купонного дохода. Однако инвесторы реагируют на новости о претензиях налоговиков к компании: по итогам пятницы, 13 ноября, выпуски торговались на уровнях 49,6% и 42,32% от номинала, по сравнению с началом сентября снижение составило 30,26 п. п. «Цена облигаций сейчас отражает статистическую вероятность введения банкротных процедур»,— считает член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров.
Масштаб налоговых требований и длительность существования этой задолженности ограничивают возможности урегулирования, полагает Илья Винокуров. В случае банкротства возврат средств владельцам облигаций может оказаться незначительным, предупреждает он: имущество лизинговых компаний, как правило, находится в залоге у банков.
У «Контрол лизинга» сохраняется возможность урегулирования задолженности при условии оперативного привлечения ликвидности, считает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. «Предметы лизинга остаются в собственности лизингодателя, поэтому даже расторгнутые договоры могут стать ресурсом: изъятую технику можно продать и направить выручку на погашение налогового долга»,— полагает он. В лизинговой отрасли, по данным «Эксперт РА», доля задолженности по расторгнутым договорам в чистых инвестициях за год к 1 июля выросла с 5% до 15%. Однако объем уже изъятого имущества составлял всего 0,2% чистых инвестиций, таким образом, расторжение договоров еще не означает, что соответствующая техника возвращена компании и готова к продаже.
Среди других способов быстрого привлечения средств «Контрол лизингом» господин Тедеев называет уступку части лизингового портфеля более крупному участнику рынка. В связи с этим в «Балтийском лизинге» заявили “Ъ”: «Приобретение отдельных активов, если такая возможность рассматривается, не следует отождествлять с принятием обязательств другой компании. На текущий момент мы не видим оснований ожидать, что данная ситуация повлияет на исполнение обязательств "Балтийского лизинга" перед владельцами облигаций. Компания продолжает обслуживание долга в соответствии с установленными условиями и графиками».

Газета «Коммерсантъ» №211/П

от 16.11.2026, стр. 8
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Авторы

  • Андрей Ковалев
    корреспондент
  • Анна Кукляева