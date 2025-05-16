Трамп обсудил с Зеленским и европейскими лидерами переговоры в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Франции, ФРГ, Великобритании и Польши российско-украинские переговоры в Стамбуле. Об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Марк Рютте на саммите в Тиране

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Владимир Зеленский (слева) и Марк Рютте на саммите в Тиране

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украинский лидер сообщил, что Украина настаивает на ужесточении санкционного давления на Россию в случае, если «русские откажутся от полного и безоговорочного прекращения огня».

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона, «в целом, удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале встречи. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Анастасия Домбицкая