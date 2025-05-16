Заявления главы делегации РФ Мединского по итогам переговоров в Стамбуле. Главное
В Стамбуле завершились первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Они длились почти два часа. Глава российской делегации Владимир Мединский вскоре после их завершения вышел к прессе и сделал ряд заявлений. Глава украинской делегации Рустем Умеров также рассказал журналистам, что обсуждалось на переговорах. Главные тезисы Мединского и Умерова — в подборке «Ъ».
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским на переговорах
Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters
Заявления Владимира Мединского
- Переговоры завершились, в целом мы удовлетворены. Россия готова продолжать контакты.
- Россия приняла к сведению запрос Украины на встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
- Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях.
- После предоставления сторонами видения прекращения огня переговоры продолжатся.
Заявления Рустема Умерова
- Россия и Украина обсуждали «все модальности» прекращения огня и обмен пленными.
- В ближайшее время может пройти обмен 1000 на 1000, но дату пока не будем говорить.
- Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран.
- Украина скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.