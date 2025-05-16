Заявления главы делегации РФ Мединского по итогам переговоров в Стамбуле. Главное

В Стамбуле завершились первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Они длились почти два часа. Глава российской делегации Владимир Мединский вскоре после их завершения вышел к прессе и сделал ряд заявлений. Глава украинской делегации Рустем Умеров также рассказал журналистам, что обсуждалось на переговорах. Главные тезисы Мединского и Умерова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская делегация во главе с Владимиром Мединским на переговорах

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Российская делегация во главе с Владимиром Мединским на переговорах

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Заявления Владимира Мединского

Переговоры завершились, в целом мы удовлетворены. Россия готова продолжать контакты.

Россия приняла к сведению запрос Украины на встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях.

После предоставления сторонами видения прекращения огня переговоры продолжатся.

Заявления Рустема Умерова