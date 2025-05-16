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Заявления главы делегации РФ Мединского по итогам переговоров в Стамбуле. Главное

В Стамбуле завершились первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Они длились почти два часа. Глава российской делегации Владимир Мединский вскоре после их завершения вышел к прессе и сделал ряд заявлений. Глава украинской делегации Рустем Умеров также рассказал журналистам, что обсуждалось на переговорах. Главные тезисы Мединского и Умерова — в подборке «Ъ».

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским на переговорах

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским на переговорах

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским на переговорах

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Заявления Владимира Мединского

  • Переговоры завершились, в целом мы удовлетворены. Россия готова продолжать контакты.
  • Россия приняла к сведению запрос Украины на встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
  • Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
  • Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях.
  • После предоставления сторонами видения прекращения огня переговоры продолжатся.

Заявления Рустема Умерова

  • Россия и Украина обсуждали «все модальности» прекращения огня и обмен пленными.
  • В ближайшее время может пройти обмен 1000 на 1000, но дату пока не будем говорить.
  • Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран.
  • Украина скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.

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