Мединский: РФ удовлетворена результатом переговоров и готова продолжать контакты

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам состоявшихся в Стамбуле контактов России и Украины сообщил, что российская сторона, в целом, удовлетворена результатами переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / AP Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / AP

«В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты»,— сказал господин Мединский по итогам встречи.

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали прекращение огня и обмен пленными. Он сказал, что в «ближайшем будущем» может состояться обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Господин Мединский подтвердил информацию в ходе общения с журналистами.

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале встречи. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая