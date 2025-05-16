Россия и Украина договорились представить свои предложения по прекращению огня

Делегации России и Украины договорились представить свои предложения по установлению режима прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его словам, после обмена такими планами стороны продолжат обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня,— сказал он. — Пропишет это в деталях».

Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам переговоров сообщил, что стороны обсуждали прекращение огня и обмен пленными. Он сказал, что в «ближайшем будущем» может состояться обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Господин Мединский подтвердил информацию в ходе общения с журналистами.

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале встречи. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая