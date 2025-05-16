Глава МИД Турции: Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров

Россия и Украина достигли соглашения о новой встрече по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая. Об этом в пятницу заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан (в центре)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Хакан Фидан (в центре)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече»,— говорится в посте господина Фидана в соцсети X.

«Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы обеспечить устойчивый мир между РФ и Украиной»,— заверил министр.

В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Киев и Москва договорились представить друг другу конкретные предложения по установлению режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены. Он отметил, что российская сторона, «в целом, удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале встречи. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая