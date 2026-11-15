Контрагентов поставили перед зеркалом

В Минэкономики признают, что точечной работы в рамках штаба недостаточно. По словам главы ведомства Максима Решетникова, повышать платежную дисциплину заказчиков нужно и системными мерами, одну из которых и вводит опубликованное постановление правительства. По нему, если в договор включается условие о неустойке (штрафах и пенях) для поставщика, те же самые санкции должны быть предусмотрены и для заказчика. При этом размер пеней за день просрочки поставки не может превышать размера пеней за день просрочки оплаты, а максимальная общая сумма штрафа для МСП — размер взысканий с заказчика. Новшество также затронет договоры с субподрядчиками из числа МСП.