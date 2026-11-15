Контрагентов поставили перед зеркалом
В закупки госкомпаний у МСП введен принцип соразмерности санкций для обеих сторон
Правительство утвердило принцип «зеркальной» ответственности в контрактах, заключаемых госкомпаниями с малым и средним бизнесом на поставку товаров, работ и услуг. С 2027 года в случае, если такой договор предусматривает условие о неустойке для поставщика, в него необходимо включать то же условие и для заказчика. Согласно принятому постановлению, размер пеней за день просрочки поставки не может превышать размер пеней за день просрочки оплаты. Максимальная сумма санкций для МСП должна быть равной размеру санкций для заказчика. Бизнес нововведение приветствует, но ждет, что чиновники сосредоточатся не на рядовых нарушениях сроков перечисления денег, а на случаях «произвола» госкомпаний, намеренно срывающих платежи по контрактам.
В правила участия малых и средних предприятий (МСП) в закупках госкомпаний (эти отношения регулирует 223-ФЗ) вводится принцип «зеркальной» ответственности — постановление правительства об этом опубликовано на портале правовых актов и вступит в силу 1 января 2027 года.
Документ разработан Минфином при участии Минэкономики и Корпорации МСП по итогам нескольких заседаний штаба по неплатежам при экономическом ведомстве. Этот штаб работает с февраля 2026 года, решая проблему срыва госкорпорациями оплаты по договорам с некрупными поставщиками и подрядчиками (см. “Ъ” от 10 апреля). К настоящему моменту полностью погашены 2,4 млрд руб. общего долга перед сектором, а в отношении еще 1,8 млрд руб. установлены графики выплат. Впрочем, сумма долга продолжает расти и сейчас превышает 3 млрд руб.— такая цифра была названа на прошлой неделе на посвященном поддержке МСП круглом столе в Совете федерации.
В Минэкономики признают, что точечной работы в рамках штаба недостаточно. По словам главы ведомства Максима Решетникова, повышать платежную дисциплину заказчиков нужно и системными мерами, одну из которых и вводит опубликованное постановление правительства. По нему, если в договор включается условие о неустойке (штрафах и пенях) для поставщика, те же самые санкции должны быть предусмотрены и для заказчика. При этом размер пеней за день просрочки поставки не может превышать размера пеней за день просрочки оплаты, а максимальная общая сумма штрафа для МСП — размер взысканий с заказчика. Новшество также затронет договоры с субподрядчиками из числа МСП.
Сейчас из-за разницы в принципах расчета пеней и штрафов за нарушения для поставщиков и заказчиков практика складывается так, что с госкомпаний за просрочку оплаты может быть взыскана сумма в полтора-два раза меньше, чем с исполнителя, говорит юрист компании White Stone Анастасия Данилина. Но и после введения «зеркальных» ставок экономический эффект от взыскания пеней для некрупного поставщика и госкорпорации останется разным, считает она.
Член генсовета «Деловой России» Алексей Кучмин подтверждает: «Постановление не уравнивает ощущения сторон, оно уравнивает правила». Он ожидает, что дисциплина заказчиков вырастет за счет того, что юристы госкорпораций, страхуясь от встречных исков, будут «жестко требовать соблюдения сроков оплаты», поскольку просрочка оплаты станет для них «юридически токсичной».
Вместе с тем бизнес ждет, что чиновники сосредоточатся не просто на нарушениях сроков поставки и оплаты, а на фактах «произвола крупного заказчика», говорит руководитель Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев. «Нам кажется правильным сформировать такой договорный режим, который бы не допускал возникновения ситуации, когда заказчик удерживает оплату, не опасаясь дальнейшего увеличения неустойки, достигшей максимального предела»,— сказал он “Ъ”.
Возможность установления обоюдной ответственности поставщика и заказчика в рамках 223-ФЗ параллельно описывается в самом этом законе — содержащий такую норму проект поправок недавно был внесен в Госдуму и будет рассмотрен в осеннюю сессию (см. “Ъ” от 13 ноября). Одновременно в нижнюю палату парламента был внесен проект изменений в КоАП, исключающий возможность подмены административного штрафа за несоблюдение госкомпаниями условий по контракту предупреждениями. Речь, впрочем, идет о штрафах размером не более 100 тыс. руб. для госкомпаний, закупающихся у МСП на десятки миллионов рублей.
Газета «Коммерсантъ» №211/Пот 16.11.2026, стр. 2