Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. День второй. Главное

В Турции второй день ждут возобновления первых прямых российско-украинских переговоров с весны 2022 года. Вчера, 15 мая, они так и не состоялись. Прямой контакт делегаций Москвы и Киева ожидается в полдень. Известно, что на переговорах не будет присутствовать госсекретарь США. Что происходит в Стамбуле 16 мая — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты возле рабочего офиса во дворце Долмабахче в Стамбуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Журналисты возле рабочего офиса во дворце Долмабахче в Стамбуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters