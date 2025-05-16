Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000»

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на мирных переговорах в Турции, заявил, что в «ближайшем будущем» может состояться обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Мы знаем дату, но пока не будем ее называть»,— сказал господин Умеров (цитата по «РБК-Украина»).

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил наличие таких договоренностей в заявлении по итогам трехсторонней встречи. Дату обмена он не назвал.

Последний обмен военнопленными состоялся 6 мая в формате «205 на 205». Предыдущий — 19 апреля по формуле «246 на 246». Тогда в Минобороны сообщали, что общее число пленных, переданных обеим сторонам при посредничестве ОАЭ, составляет 3,2 тыс. человек. Сегодня, 16 мая, российская и украинская стороны обменялись телами военнослужащих. Россия вернула 909 тел, получила — 34 тела.

Полина Мотызлевская