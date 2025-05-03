Перемирие на 80–летие Победы, отставка Майка Уолца

Цифры недели

Более 480 тыс. педагогов необходимо привлечь в сферу образования до 2030 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Выручка российских авиакомпаний по итогам 2024 года выросла на 23%, достигнув 1,77 трлн руб.

В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд руб.

К концу апреля в Забайкальском крае сконцентрировалось 99% площади природных пожаров страны.

Дефицит внешней торговли американскими товарами вырос в марте до рекордных за всю историю $162 млрд.

Работу Дональда Трампа по итогам первых 100 дней на посту президента одобряют 41% американцев. Это самый низкий уровень для любого президента США за последние 70 лет.

Разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $101,5 тыс. коллекционеру из Техаса.

По букве закона

ЦИК опубликовала новую схему одномандатных округов, которая будет применяться на выборах в Госдуму в 2026 году.

Суд приговорил к 27 годам лишения свободы обвиняемого в попытке массового отравления выпускников Армавирского училища на Кубани.

Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки.

Мещанский районный суд Москвы приговорил организаторов экскурсий в коллекторе реки Неглинки к 5,5 и 8,5 годам колонии общего режима.

Контрразведка ФРГ признала партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской на всей территории страны.

Отставки и назначения

Руководитель департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин уволился в разгар пожаров.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су подал в отставку.

Майк Уолц покинул пост советника президента США по нацбезопасности.

Цитаты недели

«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет» (глава МИД Венгрии Петер Сийярто о выходе страны из Международного уголовного суда).

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас» (глава МИД Украины Андрей Сибига об инициативе Владимира Путина по прекращению огня в дни 80-летия Победы).

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня» (президент Франции Эмманюэль Макрон о переговорах с Дональдом Трампом по украинскому урегулированию).

«Мы по-прежнему хотим приложить все усилия, чтобы вернуть заложников домой, но наше терпение не безгранично» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху о военной операции в секторе Газа).

Инициативы недели

Владимир Путин объявил перемириев дни 80-летия Победы.

Министерство юстиции предложило расширить перечень заболеваний, при которых недопустимо содержание под стражей.

Сделки недели

Розничная сеть OBI может перейти под контроль структур «Севергрупп» Алексея Мордашова. 25% в компании проданы новому стратегическому инвестору.

Ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Азбука вкуса».

США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. В рамках сделки будет создан инвестиционный фонд реконструкции Украины.