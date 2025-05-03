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Коммерсантъ FM
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Перемирие на 80–летие Победы, отставка Майка Уолца

Чем запомнилась неделя 28 апреля–2 мая: цитаты, цифры и факты

Цифры недели

Более 480 тыс. педагогов необходимо привлечь в сферу образования до 2030 года.

Экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Выручка российских авиакомпаний по итогам 2024 года выросла на 23%, достигнув 1,77 трлн руб.

В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд руб.

К концу апреля в Забайкальском крае сконцентрировалось 99% площади природных пожаров страны.

Дефицит внешней торговли американскими товарами вырос в марте до рекордных за всю историю $162 млрд.

Работу Дональда Трампа по итогам первых 100 дней на посту президента одобряют 41% американцев. Это самый низкий уровень для любого президента США за последние 70 лет.

Разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $101,5 тыс. коллекционеру из Техаса.

По букве закона

ЦИК опубликовала новую схему одномандатных округов, которая будет применяться на выборах в Госдуму в 2026 году.

Суд приговорил к 27 годам лишения свободы обвиняемого в попытке массового отравления выпускников Армавирского училища на Кубани.

Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки.

Мещанский районный суд Москвы приговорил организаторов экскурсий в коллекторе реки Неглинки к 5,5 и 8,5 годам колонии общего режима.

Контрразведка ФРГ признала партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской на всей территории страны.

Отставки и назначения

Руководитель департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин уволился в разгар пожаров.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су подал в отставку.

Майк Уолц покинул пост советника президента США по нацбезопасности.

Цитаты недели

«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет» (глава МИД Венгрии Петер Сийярто о выходе страны из Международного уголовного суда).

«Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас» (глава МИД Украины Андрей Сибига об инициативе Владимира Путина по прекращению огня в дни 80-летия Победы).

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня» (президент Франции Эмманюэль Макрон о переговорах с Дональдом Трампом по украинскому урегулированию).

«Мы по-прежнему хотим приложить все усилия, чтобы вернуть заложников домой, но наше терпение не безгранично» (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху о военной операции в секторе Газа).

Инициативы недели

Владимир Путин объявил перемириев дни 80-летия Победы.

Министерство юстиции предложило расширить перечень заболеваний, при которых недопустимо содержание под стражей.

Сделки недели

Розничная сеть OBI может перейти под контроль структур «Севергрупп» Алексея Мордашова. 25% в компании проданы новому стратегическому инвестору.

Ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Азбука вкуса».

США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. В рамках сделки будет создан инвестиционный фонд реконструкции Украины.

Фотогалерея

Лучшие фото за апрель

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Министр спорта Михаил Дегтярев (в центре) на церемонии посадки яблонь после открытой тренировки сборной России по хоккею

Министр спорта Михаил Дегтярев (в центре) на церемонии посадки яблонь после открытой тренировки сборной России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов РФ Антон Силуанов перед началом совещания по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Министр финансов РФ Антон Силуанов перед началом совещания по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева), гендиректор музея Победы Александр Школьник (второй слева) и зампред правительства России Татьяна Голикова во время ознакомления с выставкой «Подвиг народа» в музее Победы на Поклонной горе

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева), гендиректор музея Победы Александр Школьник (второй слева) и зампред правительства России Татьяна Голикова во время ознакомления с выставкой «Подвиг народа» в музее Победы на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова и министр сельского хозяйства Оксана Лут перед началом переговоров президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Кремле

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова и министр сельского хозяйства Оксана Лут перед началом переговоров президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после заседания программной комиссии партии «Единая Россия»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после заседания программной комиссии партии «Единая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре) на заседании Госдумы

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре) на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по защите конкуренции Антон Гетта (в центре) и член комитета по финансовому рынку Вячеслав Макаров (справа) на заседании Госдумы

Зампред комитета по защите конкуренции Антон Гетта (в центре) и член комитета по финансовому рынку Вячеслав Макаров (справа) на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу (справа) и замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка (слева) во время расширенного заседания научно-экспертного совета в Москве

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу (справа) и замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка (слева) во время расширенного заседания научно-экспертного совета в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина перед встречей с членами фракции «Новый люди» в Госдуме в Москве

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина перед встречей с членами фракции «Новый люди» в Госдуме в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники пленума КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в подмосковном селе Рождествено

Участники пленума КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в подмосковном селе Рождествено

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следственные действия на месте дислокации признанной террористической организацией и запрещенной в РФ бригады «Азов». Территория завода «Азовсталь», Мариуполь

Следственные действия на месте дислокации признанной террористической организацией и запрещенной в РФ бригады «Азов». Территория завода «Азовсталь», Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Музыкальный класс школы в городе Рыльск Курской области

Музыкальный класс школы в городе Рыльск Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина на мотоблоке в поселке Тошковка в ЛНР

Мужчина на мотоблоке в поселке Тошковка в ЛНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Марии Магдалины в ДНР

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Марии Магдалины в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Последствия попадания снарядов в жилой дом в поселке Грибаново Владимирской области после взрывов боеприпасов на военных складах

Последствия попадания снарядов в жилой дом в поселке Грибаново Владимирской области после взрывов боеприпасов на военных складах

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военнослужащие с девушками перед началом репетиции парада Победы

Военнослужащие с девушками перед началом репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащие во время репетиции парада Победы

Военнослужащие во время репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зрители на репетиции парада Победы

Зрители на репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Акция «Бессмертный полк» на просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Акция «Бессмертный полк» на просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, на оглашении приговора по своему делу

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, на оглашении приговора по своему делу

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский на заседании Пресненского районного суда

Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский на заседании Пресненского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бывший заместитель начальника отдела ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора Андрей Лавринович (справа) после окончания заседания Таганского районного суда

Бывший заместитель начальника отдела ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора Андрей Лавринович (справа) после окончания заседания Таганского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Обвиняемый в нападении на полицейского гражданин США Джозеф Татер в автомобиле ФСИН перед началом заседания Мещанского районного суда

Обвиняемый в нападении на полицейского гражданин США Джозеф Татер в автомобиле ФСИН перед началом заседания Мещанского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником в храме Петра и Павла в Москве

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником в храме Петра и Павла в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя в Москве

Церемония прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сенатор Григорий Карасин перед началом встречи президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге

Сенатор Григорий Карасин перед началом встречи президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гала-концерт «Эхо Победы в наших сердцах» в центре художественной гимнастики «Жемчужина» в Санкт-Петербурге

Гала-концерт «Эхо Победы в наших сердцах» в центре художественной гимнастики «Жемчужина» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на церемонии VIP-открытия ярмарки Art Russia в Москве

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на церемонии VIP-открытия ярмарки Art Russia в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая, бывший советник министра обороны России Мария Китаева на церемонии открытия бутика LS Concierge в ЖК High Garden в Москве

Телеведущая, бывший советник министра обороны России Мария Китаева на церемонии открытия бутика LS Concierge в ЖК High Garden в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер, помощник худрука театра «Практика» Юрий Квятковский на праздновании 10-летия театра «Мастерская Брусникина» в Москве

Режиссер, помощник худрука театра «Практика» Юрий Квятковский на праздновании 10-летия театра «Мастерская Брусникина» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Подготовка к открытию ММКФ у здания Московского театра мюзикла

Подготовка к открытию ММКФ у здания Московского театра мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Игроки «Ростова» во время участия в акции «Бессмертный полк» перед началом матча РПЛ против «Локомотива»

Игроки «Ростова» во время участия в акции «Бессмертный полк» перед началом матча РПЛ против «Локомотива»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Хоккеисты Крис Тирни (слева) и Кристиан Ярош во время матча «Динамо» (Минск) — ЦСКА

Хоккеисты Крис Тирни (слева) и Кристиан Ярош во время матча «Динамо» (Минск) — ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча РПЛ против «Динамо» (Москва)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча РПЛ против «Динамо» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Футболисты Хорхе Карраскаль (слева) и Олег Рябчук в матче РПЛ «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Футболисты Хорхе Карраскаль (слева) и Олег Рябчук в матче РПЛ «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Показ коллекции «Угол комнаты» дизайнера Артема Калякина на конкурсе «Новые имена в моде» в Санкт-Петербурге

Показ коллекции «Угол комнаты» дизайнера Артема Калякина на конкурсе «Новые имена в моде» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Презентация первого номера газеты Fashion Paper в Галерее Гари Татинцяна в Москве

Презентация первого номера газеты Fashion Paper в Галерее Гари Татинцяна в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участник просветительского марафона «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Участник просветительского марафона «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Москве

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Выступления участников Московского мотофестиваля, посвященного открытию сезона

Выступления участников Московского мотофестиваля, посвященного открытию сезона

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американский кинорежиссер Оливер Стоун во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Американский кинорежиссер Оливер Стоун во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Министр спорта Михаил Дегтярев (в центре) на церемонии посадки яблонь после открытой тренировки сборной России по хоккею

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов РФ Антон Силуанов перед началом совещания по вопросам развития Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева), гендиректор музея Победы Александр Школьник (второй слева) и зампред правительства России Татьяна Голикова во время ознакомления с выставкой «Подвиг народа» в музее Победы на Поклонной горе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова и министр сельского хозяйства Оксана Лут перед началом переговоров президента России Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после заседания программной комиссии партии «Единая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре) на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по защите конкуренции Антон Гетта (в центре) и член комитета по финансовому рынку Вячеслав Макаров (справа) на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу (справа) и замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка (слева) во время расширенного заседания научно-экспертного совета в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина перед встречей с членами фракции «Новый люди» в Госдуме в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники пленума КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в подмосковном селе Рождествено

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следственные действия на месте дислокации признанной террористической организацией и запрещенной в РФ бригады «Азов». Территория завода «Азовсталь», Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Музыкальный класс школы в городе Рыльск Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина на мотоблоке в поселке Тошковка в ЛНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме Марии Магдалины в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Последствия попадания снарядов в жилой дом в поселке Грибаново Владимирской области после взрывов боеприпасов на военных складах

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Чин освящения пасхальных куличей, яиц и пасхи в Храме святителя Николая Чудотворца в Хамовниках

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военнослужащие с девушками перед началом репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащие во время репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зрители на репетиции парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Акция «Бессмертный полк» на просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, на оглашении приговора по своему делу

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский на заседании Пресненского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Бывший заместитель начальника отдела ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора Андрей Лавринович (справа) после окончания заседания Таганского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Обвиняемый в нападении на полицейского гражданин США Джозеф Татер в автомобиле ФСИН перед началом заседания Мещанского районного суда

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва автомобиля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником в храме Петра и Павла в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сенатор Григорий Карасин перед началом встречи президента России Владимира Путина с членами Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гала-концерт «Эхо Победы в наших сердцах» в центре художественной гимнастики «Жемчужина» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смирнов  /  купить фото

Директор по развитию компании «Боско ди Чильеджи» Константин Андрикопулос и его супруга Ольга на церемонии VIP-открытия ярмарки Art Russia в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущая, бывший советник министра обороны России Мария Китаева на церемонии открытия бутика LS Concierge в ЖК High Garden в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер, помощник худрука театра «Практика» Юрий Квятковский на праздновании 10-летия театра «Мастерская Брусникина» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Подготовка к открытию ММКФ у здания Московского театра мюзикла

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Игроки «Ростова» во время участия в акции «Бессмертный полк» перед началом матча РПЛ против «Локомотива»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Хоккеисты Крис Тирни (слева) и Кристиан Ярош во время матча «Динамо» (Минск) — ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча РПЛ против «Динамо» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Футболисты Хорхе Карраскаль (слева) и Олег Рябчук в матче РПЛ «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Показ коллекции «Угол комнаты» дизайнера Артема Калякина на конкурсе «Новые имена в моде» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Презентация первого номера газеты Fashion Paper в Галерее Гари Татинцяна в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участник просветительского марафона «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Выступления участников Московского мотофестиваля, посвященного открытию сезона

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Американский кинорежиссер Оливер Стоун во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые. 80 лет Победы» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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