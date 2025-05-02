Контрразведка ФРГ объявила экстремистской партию «Альтернатива для Германии»

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (контрразведка) классифицировало немецкую крайне правую партию «Альтернатива для Германии» как экстремистскую. В ведомстве объяснили решение несправедливым отношением представителей партии к меньшинствам, в частности мигрантам и мусульманам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники партии «Альтернатива для Германии» в Берлине

Фото: Thomas Peter / Reuters Сторонники партии «Альтернатива для Германии» в Берлине

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов способствует распространению и углублению предрассудков, негодования и страха в отношении этой группы людей»,— говорится в заявлении контрразведки.

В заявлении отмечается, что АдГ не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества. Проверки в отношении партии проводились в течение трех лет. Были изучены высказывания и поведение представителей АдГ, в том числе их связи с правоэкстремистскими группировками. Особое внимание уделялось деятельности партии в ходе избирательной кампании на последних трех выборах в земельный парламент (ландтаг).

По итогам опроса, проведенного в конце апреля, «Альтернатива для Германии» стала самой популярной политической силой в ФРГ с поддержкой 26% респондентов. Это рекордный показатель поддержки для партии. В феврале состоялись досрочные выборы в Бундестаг, на которых АдГ впервые в истории заняла второе место с 20,8% голосов. Победил на выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Немецкие консерваторы и социал-демократы нашли общий язык».