Разбитую гитару Курта Кобейна продали за $100 тысяч

Разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $101,5 тыс. коллекционеру из Техаса. Минимальной предложенной ценой за музыкальный инструмент было $30 тыс., сообщает портал TMZ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GottaHaveRockAndRoll Фото: GottaHaveRockAndRoll

В 1992 году Кобейн разбил эту гитару на концерте в турне Nirvana по Европе. Во время того же турне инструмент восстановили, но музыкант на нем больше не играл. Гитару сумел заполучить один из членов команды, работавший с Nirvana в 1991–1993 годах.

В ходе аукциона 5 человек сделали 11 ставок на лот. Подлинность инструмента подтвердил техник Большой Джон Дункан, который работал с Nirvana.

В 2020 году гитару Курта Кобейна с концерта MTV Unplugged продали за рекордные $6 млн. В 2022 году гитара лидера Nirvana, на которой он в 1991 году играл в клипе «Smells Like Teen Spirit», ушла с аукциона Julien's за $4,5 млн. В 2023 году еще одну разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе в Нью-Йорке за $596 тыс.

Курт Кобейн — основатель и лидер рок-группы Nirvana. Музыкант покончил с собой 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет.